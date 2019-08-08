الشمري: زيارة إسرائيل حلم الكثيرين من السعوديين

أحدثت ناشطتان سعوديتان سعاد الشمري وسكينة المشيخص، ضجة واسعة وحالة من الغضب بين الجمهور الخليجي، وذلك بعد إجرائهما لقاء مع قنوات إسرائيلية وأبديتا رغبتهما بزيارة إسرائيل صراحة.

فقد ظهرت الناشطة الحقوقية، سعاد الشمري، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، للحديث عن قرار السعودية بالسماح للنساء بالسفر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

وعبرت الشمري عن سعادتها بالقرار الأخير وشبهته بـ"تحرير العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتحدثت الشمري في مقطع فيديو تم تداوله بكثافة عبر الإنترنت عن “حلم الكثير من السعوديين والخليجيين والعرب بزيارة إسرائيل”.

كذلك أجرت السعودية الإعلامية سكينة المشيخص لقاء مع قناة إسرائيلية تحدثت فيه عن استعدادها مستقبلا لزيارة إسرائيل.

وقالت المشيخص إنها لن تزور المناطق العربية عند زيارتها إسرائيل مبررة ذلك بالقول أن: “هناك عداء كبير من إخوتنا في فلسطين لنا كسعوديين. وذلك غير مبرر خاصة أن السعودية هي ثاني دول مانحة لهم”.