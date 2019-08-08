حقيقة الإصابة بـ"السرطان" بسبب شرب الشاي باللبن

08 أغسطس 2019 - 12:14 م

رد وزير التعليم العالى الاسبق، الدكتور حسين خالد، ورئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات،على الأنباء التي تم تداولها مؤخرا بشأن تسبب كوب الشاى باللبن، بالإصابة بالأورام، مؤكدًا أنه لا أساس من الصحة لكل ما يتم تداوله بين الأشخاص.



وأضاف وزير التعليم العالى الأسبق في حواره مع الإعلامي أحمد مجدى، في برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب تناول المشروبات باعتدال، مطالبا بعدم الإفراط فى شرب المنبهات عامة.



وتابع وزير التعليم العالى الاسبق، أنه يجب اللجوء للمتخصصين خاصة فى الأمور الصحية، والتى تمس صحة المواطن المصرى.



ونصح وزير التعليم العالى الاسبق، المواطنين بعدم الانسياق وراء كل ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة فى الأمور الطبية.

