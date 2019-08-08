حالة انتحار بشعة تهز الكويت

08 أغسطس 2019 - 12:20 م

حادثة بشعة شهدتها الكويت، حيث عثرت أجهزة الأمن على جثة وافدة آسيوية في منطقة الفروانية بعد إقدامها على الانتحار شنقًا على سلم عمارة.







‏ووفقًا لصحيفة "القبس" المحلية، فقد "ورد بلاغ إلى مخفر الفروانية، عن انتحار وافدة آسيوية لا تحمل إثبات شخصية في عمارة بمنطقه الفروانية، حيث قامت بشنق نفسها علي سلم العمارة".









وانتقل رجال الأمن ورجال الطب الشرعي، إلى الموقع حيث تم رفع الجثة بعد تبصيمها للتعرف على هويتها، وانطلقت تحريات المباحث للوقوف على أسباب الانتحار، وإن كانت هناك شبهة جنائية.









وجار التحقيق في قضية الانتحار، وهي الخامسة من نوعها في غضون الأسابيع القليلة الماضية.









وسجلت الكويت وفق ما نشرت تقارير صحفية محلية في يوليو الماضي، انتحار 394 شخصًا خلال العشر سنوات الماضية.









وسجل أعلى نسبة انتحار بين أبناء الجالية الهندية الكويت، إذ انتحر 394 وافدًا ووافدة من الجنسية الهندية خلال 10 سنوات من 2007 وحتى 2017، مثل الرجال القسم الأكبر منهم، حيث سجل انتحار 331 مقابل 63 أنثى.