مكسيكية تعزف لـ " فنان العرب".. وتعتنق الإسلام

أثارت عازفة الكمان، أوبيلا غاونا، من أمريكا الشمالية، إعجاب الكثيرين، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عزفها بعض الأغاني العربية،أبرزهم فيروز وفنان العرب "محمد عبد"ه، ومن شدة إعجابها بالموسيقي العربية اعتنقت الإسلام .

وتعلمت "غاونا" العزف على الكمان وهي في سن السادسة من عمرها، وشاركت غاونا في العديد من المناسبات المهمة من ضمنها العزف مع فرقة سان فرانسيسكو السيمفونية الجديدة وكانت أصغر عازف للكمان ورئيس أول الفربق.

وبدأت غاونا العزف للأغاني العربية عندما سمعت فيها الموسيقى العربية بمحض الصدفه وقد كانت غاونا ترفع أحد مقاطع عزفها على يوتيوب حينها لفت انتباهاه مقطع لموسيقى عربية وعشقتها منذ أول مرة.

وذكرت العازفة غاونا أن سبب اهتمامها بالفانين العرب أن الموسيقى العربية قريبة جداً من الموسيقى اللاتينية، وعندما عزفت غاونا الموسيقى العربية أثارت إعجاب الكثير من المتابعين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي الذين انهالوا عليها ودعموها، مما جعل غاونا تتحمس لتعلم الثقافة العربية ومن ثم تعلم الثقافه الإسلامية، وقررت حينها اعتناق الديانة الإسلامية.

وعلقت قائلة: “أنا أحب الديانة الإسلامية كثيراً أنها رائعة ” ويشار إلى أن عازفة الكمان لوبيلا غاونا تقوم بنشر فيديوهات قصيرة من عزفها على الكمان لفنانين عرب، أبرزهم فيروز، ومحمد عبده، لتستقطب المتابعين العرب والتعليقات التي تشيد بحضورها الموسيقي.