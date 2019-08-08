  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:20 م
بحث متقدم
الحج

ما لا تعرفه عن "خطيب عرفة" هذا الموسم

مصطفي فهمي وزوجته

مصطفى فهمي: عائلتي ليست أرستقراطية.. وزمن الشقاوة لم ينته

السيدة فايزة، والدة الطفل عبد الرحمن صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام

رد قاس من صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام على منتقديها

سلاح

100 قطعة سلاح بمنزله.. مسن يتصل خطأ بالشرطة

شعار الكاف

تأجيل مباراة الزمالك وبطل الصومال

حجاج

بالدراجات.. الحجاج البريطانيون يصلون السعودية

صلاح

محمد صلاح أفضل مهاجمي ليفربول في القرن الـ 21

مايكل جاكسون

بـ 4 ملايين دولار.. زوجة مايكل جاسكون تبيع أسراره الخاصة

محمد عبده

مكسيكية تعزف لـ " فنان العرب".. وتعتنق الإسلام

شنق

حالة انتحار بشعة تهز الكويت

مكسيكية تعزف لـ " فنان العرب".. وتعتنق الإسلام

الصفحة الأخيرة

محمد عبده
محمد عبده

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"كنت بخاف على نفسي منه".. ابنة فنان شهير تسيء لـ"الفيشاوي"

#

رسالة قاسية من "نافعة" لـ"المطبعين" العرب

#

الشوط الأول.. «معلول» يتقدم للأهلي على المقاولون

#

«لاسارتي» يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون

الاسلام

محمد عبده

عازفة كمان

أثارت عازفة الكمان، أوبيلا غاونا، من أمريكا الشمالية، إعجاب الكثيرين، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عزفها بعض الأغاني العربية،أبرزهم فيروز وفنان العرب "محمد عبد"ه، ومن شدة إعجابها بالموسيقي العربية اعتنقت الإسلام .

وتعلمت "غاونا" العزف على الكمان وهي في سن السادسة من عمرها، وشاركت غاونا في العديد من المناسبات المهمة من ضمنها العزف مع فرقة سان فرانسيسكو السيمفونية الجديدة وكانت أصغر عازف للكمان ورئيس أول الفربق.

 وبدأت غاونا العزف للأغاني العربية عندما سمعت فيها الموسيقى العربية بمحض الصدفه وقد كانت غاونا ترفع أحد مقاطع عزفها على يوتيوب حينها لفت انتباهاه مقطع لموسيقى عربية وعشقتها منذ أول مرة.

وذكرت العازفة غاونا أن سبب اهتمامها بالفانين العرب أن الموسيقى العربية قريبة جداً من الموسيقى اللاتينية، وعندما عزفت غاونا الموسيقى العربية أثارت إعجاب الكثير من المتابعين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي الذين انهالوا عليها ودعموها، مما جعل غاونا تتحمس لتعلم الثقافة العربية ومن ثم تعلم الثقافه الإسلامية، وقررت حينها اعتناق الديانة الإسلامية.

 وعلقت قائلة: “أنا أحب الديانة الإسلامية كثيراً أنها رائعة ” ويشار إلى أن عازفة الكمان لوبيلا غاونا تقوم بنشر فيديوهات قصيرة من عزفها على الكمان لفنانين عرب، أبرزهم فيروز، ومحمد عبده، لتستقطب المتابعين العرب والتعليقات التي تشيد بحضورها الموسيقي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» اغتصبها قبل 40 عاما.. وكشف بهذه الطريقة
» بالأسماء.. الزمالك يعلن قائمته المحلية
» أقوى المرشحين لتدريب الزمالك
» تدوينة مفاجئة لإليسا عن "صنع في لبنان"
» ارتفاع غير مسبوق لسعر الذهب
» تحذير شديد للأرصاد بالكويت من هذا الأمر
» أفيس البرتغالى يشكو الزمالك و«الجبلاية» لـ فيفا
» يدفن حبيبته في 10 ثوان.. ويربح هذه الجائزة
» طوارئ بـ «المترو» استعدادًا لعيد الأضحى
» العثور على جثة جندي إسرائيلي في ظروف غامضة
» المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي