بالدراجات.. الحجاج البريطانيون يصلون السعودية

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متابعات-علا خطاب

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دراجات بخارية

قطع بعض الحجاج البريطانيين، مسافة استغرقت الشهرين، لأداء فريضة الحج، على متن الدراجات البخارية، في إطار حملة لجمع مليون جنيه إسترليني للشعب السوري.

 وقطع 8 حجاج بريطانيين مسافة 6500 كلم على دراجات هوائية بعد أن مروا بـ17 دولة للوصول إلى المملكة العربية السعودية، في رحلة استغرقت شهرين.

وتأتي هذه الرحلة في إطار حملة يقوم بها المشاركون لدعم الشعب السوري، وفقاً لحساب الحملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


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