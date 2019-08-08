  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر02:16 م
بحث متقدم
الحج

ما لا تعرفه عن "خطيب عرفة" هذا الموسم

مصطفي فهمي وزوجته

مصطفى فهمي: عائلتي ليست أرستقراطية.. وزمن الشقاوة لم ينته

السيدة فايزة، والدة الطفل عبد الرحمن صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام

رد قاس من صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام على منتقديها

سلاح

100 قطعة سلاح بمنزله.. مسن يتصل خطأ بالشرطة

شعار الكاف

تأجيل مباراة الزمالك وبطل الصومال

حجاج

بالدراجات.. الحجاج البريطانيون يصلون السعودية

صلاح

محمد صلاح أفضل مهاجمي ليفربول في القرن الـ 21

مايكل جاكسون

بـ 4 ملايين دولار.. زوجة مايكل جاسكون تبيع أسراره الخاصة

محمد عبده

مكسيكية تعزف لـ " فنان العرب".. وتعتنق الإسلام

شنق

حالة انتحار بشعة تهز الكويت

رد قاس من صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام على منتقديها

آخر الأخبار

السيدة فايزة، والدة الطفل عبد الرحمن صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام
السيدة فايزة، والدة الطفل عبد الرحمن صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

فنان شهير ينشر صورة مؤلمة لضحية معهد الأورام: أنا آسف

#

شاهد.. جنازة مهيبة لضحايا تفجير معهد الأورام

#

تعليق مفاجئ من شيرين رضا على صورة نجل عمرو دياب ووالدته

#

أحد أقارب ضحايا "الأورام": نبحث عن طفلين حتى الآن

انفجار

طفل

دي إم سي

سيدة

معهد الأورام



روت السيدة فايزة، والدة الطفل عبد الرحمن صاحبة أشهر صورة بحادث معهد الأورام، تفاصيل تواجدها بمعده الأورام قائلة :"إنها كانت محجوزة بابنها بمعهد الأورام منذ 20 يومًا، وكان يأخذ جرعات كيماوي، وكانت آخر جرعة له يوم السبت.

وأضافت "فايزة"، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، اليوم الخميس، أنه عقب حدوث الانفجار سقط شباك الغرفة المتواجدين بها، وخبطها في رأسها وسقط على طفلها زجاج منه تسبب في إصابته بجروح في قدمه، وأخذوه في الرعاية لتضميد جروحه، ونزلت للأسفل.

وتابعت أنها لم تر الشخص الذي التقط لها الصورة، وأصيبت بصدمة عندما وجدت صورتها على الإنترنت، معقبة: "اللي بيقولوا أنا بتاجر بابني أنا مش عايزة حاجة من حد، أنا مكنتش شايفة قدامي، مش شايفة الناس بتجري رايحة جاية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. الزمالك يعلن قائمته المحلية
» أقوى المرشحين لتدريب الزمالك
» تدوينة مفاجئة لإليسا عن "صنع في لبنان"
» ارتفاع غير مسبوق لسعر الذهب
» تحذير شديد للأرصاد بالكويت من هذا الأمر
» أفيس البرتغالى يشكو الزمالك و«الجبلاية» لـ فيفا
» يدفن حبيبته في 10 ثوان.. ويربح هذه الجائزة
» طوارئ بـ «المترو» استعدادًا لعيد الأضحى
» العثور على جثة جندي إسرائيلي في ظروف غامضة
» المتحدث العسكرى: القوات الجوية ستقوم بهذا الأمر
» بعد شائعات زواجها.. هكذا ردت حلا شيحة على جمهورها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي