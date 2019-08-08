100 قطعة سلاح بمنزله.. مسن يتصل خطأ بالشرطة

08 أغسطس 2019 - 01:40 م

في واقعة غريبة، تسبب اتصال خاطئ من مسن كندي في عثور الشرطة على عشرات من قطع السلاح بمنزله.

وكان مواطن كندي تجاوز في السبعين من عمره، قد هاتف الشرطة عن طريق الخطأ؛ معتقدا أنه رقم الاستعلامات، حيث عثرت القوات الأمنية في منزله على حوالى 100 قطعة سلاح ، قامت بمصادرتها.

وقد عثرت الشرطة الفيدرالية الكندية، على 94 بندقية وستة مسدسات في منزل يقع في شيبوغي في مقاطعة نوفا سكوشا شرقي البلاد.

وكانت الشرطة الفيدرالية، قد توجهت إلى منزل الرجل، في إجراء احترازي للتحقق من سلامته، بعد اتصاله عن طريق الخطأ، حيث اتصل الرجل بالرقم 911 خط الشرطة، بينما كان يريد الاتصال بالاستعلامات على رقم 411 الخاص بالاستعلامات .

وعثرت عناصر الشرطة على الأسلحة، حيث أُفرج عن الرجل بانتظار مثوله أمام محكمة في يارموث في 5 أكتوبر القادم.