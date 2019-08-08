» اغتصبها قبل 40 عاما.. وكشف بهذه الطريقة

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الجاني

وكالات - الدويني فولي

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بعد مرور 40 عاما نجحت الشرطة الأمريكية أخيراً في التوصل لجاني ارتكب جريمتي الاغتصاب والقتل بحق طفلة وذلك بعد تحديث صورة له باستخدام الحمض النووي. 

ونجحت الشرطة في العثور على معلومات جديدة بشأن الجاني وقامت بتحليل عينات تركها وراءه والتوصل إليه بصورته المحدثة إذ بلغ الآن 62 عام .


وكانت الشرطة قد عثرت على جثة الطفة “14 ” عام في شارع جانبي بالقرب من منزلها إذ تعرضت للإغتصاب والقتل طعناً حتى الموت عام 1980 .


ولسوء الحظ فقد توفيت والدة الطفلة قبل أيام حيث كانت تنتظر القبض على الجاني ومحاكمته .






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