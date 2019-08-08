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330 شاشة عرض لدعم مصابي حادث معهد الأورام

330 شاشة عرض لدعم مصابي حادث معهد الأورام

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معهد الاورام
معهد الاورام

متابعات-علا خطاب

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حملة

تبرعات

حادث معهد الأورام

أطلقت شركة إعلانات كبرى فكرة خارج الصندوق لدعم مصابي حادث معهد الأورام، الذي أسفر عن وفاة العشرات من المواطنين، إذا خصصت الشركة في حملتها الإعلانية 300 شاشة عرض موزَّعة فى أنحاء القاهرة الكبرى، لتزيد من فرصة تذكير المواطنين بطرق تقديم التبرعات للمعهد .

من جانبها، قالت داليا أبوعمر، مديرة التسويق والعلاقات العامة بالشركة،"إحنا مؤمنين بالدور المجتمعى للشركة ومؤسساتنا الطبية العريقة، عشان كده قررنا نقدم الدعم الكامل لمعهد الأورام عن طريق التبرع بحملة إعلانية مجانية للمعهد، المستشفى إمكانياته فى الوقت الحالى لا تسمح بتنفيذ أى حملة إعلانية، فإحنا قررنا نساعد وده دورنا".

توفر الحملة 300 شاشة عرض موزَّعة فى أنحاء القاهرة الكبرى، لتزيد من فرصة تذكير المواطنين بطرق تقديم التبرعات للمعهد: «القرار ده أخده مجلس إدارة الشركة بالإجماع عقب الحادث، دى أقل حاجة ممكن نقدمها عشان ننقذ حياتهم».

وأضافت أن  الحملة الإعلانية التى طرحتها الشركة تهدف إلى تعريف المواطنين بطرق التبرع للمعهد، وعرض أرقام الهواتف وأرقام إرسال رسائل تبرُّع بشكل مستمر خلال اليوم: «الشاشات الإعلانية متوافرة داخل المجمعات التجارية الكبرى والكافيهات، وموجود عليها جميع أرقام الحسابات الخاصة بالمعهد».

وتستمر الحملة الإعلانية لمدة شهر: «إحنا نفذنا حملة مماثلة ليها برضه كانت مجانية استمرت لمدة شهرين كانت خلال شهر رمضان لدعم معهد الأورام وجمع التبرعات للمرضى، وكانت مجدية»، عقب الإعلان عن الحملة تلقت الشركة مجموعة من ردود الفعل الإيجابية: «الحمد لله، رد الفعل ده كان متوقع، الناس تفاعلت معانا بشكل كبير حتى السوشيال ميديا، وعلى الأكونت الخاص بيّا على تويتر، وبقينا نمدهم بالمعلومات اللازمة».


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