الأمن التونسي يداهم منزل قيادي بحركة النهضة

أفادت قناة "العربية"، بأن قوات الأمن التونسية داهمت منزل القيادي بحركة النهضة عبد العزيز الدغسني.

وأوضحت القناة أن مداهمة منزل الدغسني تأتي على خلفية التحقيق في قضية الجهاز السري للحركة المرتبطة بجماعة الإخوان.

وفتحت النيابة العامة التونسية في أكتوبر الماضي، تحقيقًا بعد نشر معلومات ووثائق تكشف عن وجود جهاز سري لحركة النهضة التونسية كان على علاقة بالإخوان في مصر وضلع في اغتيالات سياسية لرموز معارضة تونسية خلال الأعوام التالية للثورة إبان حكم الجماعة الإسلامية.

وتعيش تونس جدلا واسعا بعد الكشف عن تورط "الجهاز السري" لحركة النهضة في عمليات اغتيال للمعارضين شكري بلعيد ومحمد البرهامي لتضعف من وطأة المعارضة اليسارية خلال حكمها وساعدها على تولي حكم تونس ولعب دور سياسي فعال.

وتقول هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، إن مصطفى خضر هو رئيس التنظيم الخاص لحركة النهضة وإنه تم تكريمه عقب ثورة 2011 من الرئيس السابق منصف المرزوقي، وإن لدى خضر علاقات قوية واتصالات متكررة مع القيادات العليا للنهضة على غرار رئيس الحركة راشد الغنوشي ونورالدين البحيري وزير العدل السابق في حكومة الترويكا وزميله ووزير الخارجية رفيق عبدالسلام، صهر الغنوشي.