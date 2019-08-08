تعرف على قائمة المرشحين للفوز بأفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، عن قائمة الـ3 لاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا عن الموسم الماضي 2019/2018.

ويتنافس على جائزة أفضل مهاجم في أوروبا كل من: الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي.

وبذلك يكون محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وهداف الدوري الإنجليزي بالتساوي مع ساديو ماني خارج القائمة.