» بسبب "الواي فاي".. أمريكي يقتل أخته خنقًا

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أمريكي يقتل أخته خنقًا
أمريكي يقتل أخته خنقًا

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قتل

أمريكي

ولاية ألاباما

الواي فاي

حكمت محكمة ولاية ألاباما الأمريكية بالسجن المؤبد على شاب قتل أخته خنقا بسبب كلمة سر الـ"واى فاى"، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية.

وقام كيفون واتكينز البالغ من العمر 16 عامل بتغيير كلمة مرور الـ"واى فاى" فى المنزل بعدما أصبحت سرعة الإنترنت بطيئة بسبب استهلاك جميع أفراد الأسرة لها وعدم تمكنه من استخدام ألعاب الفيديو المتصلة بالإنترنت.

وعندما حاولت والدته إزالة لعبة الفيديو من غرفته، تدخلت أخته أليكز واتكينز 19 عاما خشية أن يتطور الخلاف بينهما، وحينها قام كيفون بلف يديه حول رقبة أخته، لمدة 10 دقائق على الأقل،

وعندما وصلت الشرطة إلى المنزل، وكان كيفون لا يزال ممسكا بأخته، وقال فيردا كولفين قاضى المحكمة العليا فى مقاطعة بيب بولاية ألاباما: "فى تلك الدقائق العشر، توقفت أليكز عن الحركة، ربما لم يلاحظ كيفون ذلك لأنه كان لا يزال غاضبا، ونقلت أليكز إلى المستشفى على الفور وأُعلن عن وفاتها خنقا فى وقت لاحق من الليلة نفسها.

وتمت إدانت كيفون بارتكاب جريمة قتل جناية، بدلا من القتل عن غير عمد، لأنه قام بخنق أخته عن قصد، الأمر الذى أدى مباشرة إلى وفاتها، وفقا لما ذكره محامى المقاطعة، وبعد أن حكم عليه، بكى كيفون قائلا: "أنا آسف".

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