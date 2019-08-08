فيديو إباحي لراقصة مع رجل أعمال خليجي

08 أغسطس 2019 - 08:07 م

أصدرت محكمة الجنايات بإمارة دبي ، حكما يقضي بحبس راقصة من جنسية عربية 3 أشهر، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقها، بتهمة تهديد رجل أعمال خليجي بنشر فيديو إباحي له معها.

وجاء في وسائل الإعلام المحلية، أن الحكم صدر بعد إدانتها بتهديد رجل خليجي بنشر فيديوهات جمعته بها، وإيصالها إلى زوجته، وابتزازه بذلك لدفع 140 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية بحسب إفادة المجني عليه في تحقيقات النيابة إلى أنه تعرف على المتهمة قبل نحو سنتين وربطتهما علاقة صداقة توطدت بمرور الوقت من خلال المحادثات الهاتفية، وتعرفت إلى كل أفراد أسرته، حتى عرض عليها الارتباط بشرط التوقف عن ممارسة مهنتها كراقصة في ناد ليلي.

وأضاف أنها هددته بأنها ستكشف لزوجته وأشقائه وأصدقائه سر علاقتهما، وترسل إليهم صورا وفيديوهات لهما في أوضاع مخلة بإحدى الدول الأوروبية.



