«عكاشة»: «عمليات نوعية» خلال 8 أشهر قادمة

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حسن علام- متابعات

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توقع الإعلامي توفيق عكاشة، تعرض مصر لعمليات نوعية على مدار ثمانية أشهر قادمة، موجهًا تحذير للأجهزة الأمنية قائلًا: "مصر ستتعرض لعمليات لا يعملها إلا الله"، حسب قوله.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن المصريين يجب أن يتحولوا إلى رجال أمن، ويكونوا حذرين مما يدور حولهم، مؤكدًا أن عملية معهد الأورام حدثت في اليوم الذي تسلمت فيه مصر آخر دفعة من صندوق النقد الدولي.


وأضاف: "لازم الناس تخاف عشان تشتغل رجال أمن، حيث أن حادث معهد الأورام كان يستهدف به الـ 106 مليون مصري".



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