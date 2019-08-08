ننشر اعترافات أحد منفذي تفجير معهد الأورام

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حسن علام- متابعات

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو اعترافات الإرهابى حسام عادل أحمد، أحد منفذى الحادث الإرهابى أمام معهد الأورام.

وقال الإرهابى حسام عادل أحمد: "أنا اسمى حسام عادل أحمد، اسمى الحركى معاذ، انضميت لحركة حسم سنة 2018، وكان المسئول الحركى المعتصم، وكنت شغال فى مجال الدعم اللوجستى والرصد، وكان كل واحد فينا بياخد تكليفاته من المسئول التنظيمى فى تركيا والسودان لوحده، وعرفت فى الفترة الأخيرة من المسئول الحركى المعتصم، إنه أخد تكليف، ولحد ما يجيله تكليف تانى بتنفيذ عملية كبيرة، ورتبت له زيارة قبل الحادث بيوم عشان يودع أهله فى حديقة الأزهر".


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