  • الخميس 08 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:46 م
بحث متقدم
معهد الأورام

"الداخلية" تكشف معلومات هامة عن منفذي تفجير معهد الأورام

انفجار معهد الأورام

الكشف عن خط سير منفذ انفجار معهد الأورام

ارشيفية

«بعد تراجع معدل التضخم».. هل تنخفض الأسعار؟

أرشيفية

«عكاشة»: «عمليات نوعية» خلال 8 أشهر قادمة

ملايين الحجاج يتوجهون إلى منى

مشهد يخطف القلوب..مئات الآلاف من الحجاج يتوجهون إلى منى

أرشيفية

ننشر اعترافات أحد منفذي تفجير معهد الأورام

معهد الأورام

بالصور.. الكشف عن المتورطين في تفجير معهد الأورام

قوات سعودية

إحباط هجوم خطير على جازان السعودية

حزب الوفد

فصل السيد البدوي من "الوفد".. أزمة جديدة تضرب الحزب

أطباء

السعودية وقطر تطالبان أطباء هذه الدولة بمغادرة أراضيهما

"الحوثيون" يعلنون قصف مطار "أبها" جنوبي السعودية

عرب وعالم

مطار أبها
مطار أبها

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الإمارات تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها السعودي

#

طائرات الحوثيين تضرب مطار أبها السعودي من جديد

#

عمان تصدر بيانًا حول استهداف "أبها"

#

الرياض تتوعد بتدابير عاجلة لرد على هجوم مطار أبها

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، استهداف مطار "أبها" جنوبي السعودية، مساء الخميس، في عمليتين بطائرات مسيرة، ما تسبب بتعطيل الملاحة الجوية فيه.
وقال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، في تغريدتيْن عبر "تويتر"، إن جماعته "نفذت عمليتين واسعتين، عبر سلاح الجو المسير، باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k".
وأوضح أن "العملية الأولى استهدفت برج الرقابة في المطار وكانت الإصابة مباشرة، بينما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".
وأشار المتحدث الحوثي إلى أن العمليتين تسببتا بتعطيل الملاحة الجوية في المطار.
ولفت إلى أن هذا "الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره لشعبنا اليمني العظيم"، في اشارة الى قوات التحالف الذي تقوده السعودية.
ودعا القيادي الحوثي المدنيين والشركات في السعودية إلى "الابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لجماعته".
وحتى الساعة (20.02 ت. غ)، لم يصدر أي تعليق من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على ما أورده المسئول الحوثي حول استهداف مطار أبها.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بريطانيا تعتزم تبنّي منح "فيزا" سريعة لجذب العلماء
» حجاج بيت الله يتأهبون للتوافد إلى "منى" لقضاء يوم التروية
» "الحوثيون" يعلنون قصف مطار "أبها" جنوبي السعودية
» أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير
» مقتل 7 من المتورطين في تفجير معهد الأورام
» الأزهر يعلن مسابقة ثقافية في عيد الأضحى
» التعليم العالي: إضافة كليات جديدة لبعض الجامعات الخاصة
» "التغذية" يكشف مفاجأة صادمة عن الكوارع
» بسبب "الواي فاي".. أمريكي يقتل أخته خنقًا
» إسعاف وطائرات لنقل المرضى المنومين إلى المشاعر المقدسة
» اغتصبها قبل 40 عاما.. وكشف بهذه الطريقة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:49 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي