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معهد الأورام

"الداخلية" تكشف معلومات هامة عن منفذي تفجير معهد الأورام

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الكشف عن خط سير منفذ انفجار معهد الأورام

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التحالف: إسقاط طائرة "مسيّرة" أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

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أمريكا تُسقط طائرة سورية قصفت التحالف الدولي
أمريكا تُسقط طائرة سورية قصفت التحالف الدولي

المصريون ووكالات

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"التحالف العربي" يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الخميس، إسقاط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.
وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن قواته تمكنت مساء الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون.
وأضاف أنه جرى إطلاق الطائرة "من محافظة عمران (شمال العاصمة صنعاء) باتجاه جازان (جنوب غربي السعودية)"، دون تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن التحالف سقوط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون بالأراضي اليمنية الأربعاء.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019. -

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