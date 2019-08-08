التحالف: إسقاط طائرة "مسيّرة" أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

08 أغسطس 2019 - 10:40 م

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الخميس، إسقاط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.



وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن قواته تمكنت مساء الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون.

وأضاف أنه جرى إطلاق الطائرة "من محافظة عمران (شمال العاصمة صنعاء) باتجاه جازان (جنوب غربي السعودية)"، دون تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن التحالف سقوط صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون بالأراضي اليمنية الأربعاء.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.