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معهد الأورام

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الكشف عن خط سير منفذ انفجار معهد الأورام

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خبيران أمميان يدعوان المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين

عرب وعالم

غزة
غزة

المصريون ووكالات

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دعا خبيران في الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات حاسمة ضد خطط إسرائيل الاستيطانية.
جاء ذلك في بيان صادر عن خبيري حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ليلاني فرحة ومايكل لينك، الخميس، بشأن قرار إسرائيل المتعلق بالسماح ببناء ألفين و300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
ووصف الخبيران الأمميان، القرار الإسرائيلي بغير القانوني، وأن هذا الوضع غير القانوني لن يتغير في الوقت الراهن والمستقبل، رغم المحاولات الإسرائيلية لإضفاء الطابع الرسمي على المستوطنات.
وشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره، والوفاء بالتزاماته المتعلقة بحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
والثلاثاء، صدّقت السلطات الإسرائيلية على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، ومن ثم ضمتها إليها في 1981، في خطوة لم تحظَ باعتراف المجتمع الدولي.
ويمثل الاستيطان الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014. -

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