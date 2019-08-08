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"بكري": جماعة الإخوان تسعى لتحويل مصر لساحة خراب ودم

الحياة السياسية

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام أسقط ورقة التوت الأخيرة عن جسد جماعة الإخوان الإرهابية.
وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل الشعارات الكاذبة سقطت عن جماعة الإخوان الإرهابية وانتهت للأبد أسطورتها المزعومة بعد أن قتلوا مصلين في الكنائس والمساجد، وبعد أن استهدفوا رجال الجيش والشرطة، وبعد أن دمروا منشآت واغتالوا رجال الدولة والقضاة.
وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية تستبيح أياديهم الملوثة بالدم المارة في الشوارع والمرضى في المستشفيات، موضحا أن حادث معهد الأورام ليس مجرد حادث إرهابي، لكنه حادث يكشف الطبيعة الدموية لهذه الجماعة الإرهابية.
وأكد مصطفى بكري أن جماعة الإخوان تسعى إلى هدم مصر ولا تفرق بين مدني ولا عسكري ولا بين طفل ولا امرأة ولا بين شاب أو كهل، ويريدون أن تتحول مصر إلى ساحة من الخراب والدم.
وأوضح أن شهداء تفجير معهد الأورام لم يرتكبوا ذنبًا سوى أنهم مصريون يعيشون في سلام وليس لهم علاقة بالسياسة ولا بحكم أو جماعة ولكنه الحقد الأعمى لدى جماعة الإخوان جعل من هؤلاء الأبرياء رقمًا جديدًا في سجل الجرائم الطويلة لجماعة الإخوان منذ تأسيسها، عام 1928.

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