» "القومي للتغذية" يحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

09 أغسطس 2019 - 12:30 ص

قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن اللحوم ليست هي الضرورية لجسم الإنسان ولكن البروتين هو الضروري لجسم الإنسان؛ سواء من اللحم أو الدواجن أو البقول أو البيض أو غيره.



وأضاف "نزيه"، خلال حواره مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، أن الدراسات أوضحت أن الرجل البالغ يحتاج إلى 60 جرام في اليوم، وأن المرأة البالغة تحتاج 56 جرام في اليوم.

