» الأرصاد: طقس الجمعة معتدل

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 25 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 34

الإسكندرية 26 33

بلطيم 25 32

مطروح 23 32

السلوم 23 33

سيوة 23 38

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 36

الاسماعيلية 24 37

السويس 24 37

العريش 24 32

رفح 23 32

رأس سدر 26 38

نخل 19 36

نويبع 29 36

طابا 28 35

كاترين 17 31

الطور 27 37

شرم الشيخ 27 38

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 35

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 37

أسيوط 25 41

سوهاج 26 40

قنا 27 40

الأقصر 25 40

أسوان 28 40

أبوسمبل 29 40

الوادى الجديد 22 42

شلاتين 26 36

ابو رماد 28 35

حلايب 29 33

رأس حدربة 29 33


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