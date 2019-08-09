تفاصيل جديدة تنشرها وزارة الداخلية عن إرهابي معهد الأورام

09 أغسطس 2019 - 09:19 ص

رصدت وزارة الداخلية تحركات منفذ الهجوم الإرهابي علي معهد الأورام من خلال كاميرات المراقبة، مساء أمس، وتظهر مقاطع الفيديو خط سير المنفذ منذ توديعه لأسرته قبل قيامه بالعملية، وحتى سيره عكس الاتجاه في شارع كورنيش النيل بالقاهرة، قبل انفجارها أمام معهد الأورام.

وقالت قناة "إكسترا نيوز" إن أحد مقاطع الفيديو، يظهر لقاء وداع الإرهابي منفذ العملية، عبد الرحمن خالد مع أسرته، بعد حصوله على تكليف بالانتقال بالسيارة المفخخة قبل حادث الانفجار، الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام، ويظهر في المقطع وهو يركب السيارة التي نفذ بها التفجير.

وكانت وزارة الداخلية، قد نشرت بيانات كشفت فيه ملابسات انفجار معهد الأورام، وحددت هوية منفذ العملية والخلية التابع لها، معلنة في بيان رسمي، إنه عقب إجراء عمليات الفحص والتحري، وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني تمكنت من تحديد منفذ الحادث.

وتابعت: "تبين أن منفذ الحادث عضو في حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ، واسمه: عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن".

كما أشار بيان الداخلية إلى أن السيارة التي نفذت الانفجار، كانت تسير في الاتجاه المعاكس بـ"طريق الخطأ" حتى وصلت لمنطقة الحادث.

ونشرت كذلك قناة "إكسترا نيوز" مقطع فيديو يحتوي لاعترافات حصرية من الخلية المتورطة في العملية الإرهابية.



