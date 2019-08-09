  • الجمعة 09 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:13 ص
بحث متقدم
الحوثي

مقتل شقيق الحوثي

معهد الأورام

"الوزراء" يكشف حقيقة أدوية معهد الأورام المغشوشة

وادي مني

مليونا حاج يتوافدون إلى منى لقضاء يوم التروية

انفجار

دوي انفجار هائل بمدينة نصر والدفع بـ 7 سيارات إطفاء

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: "الناس مش بتتفرج عليا زي الأول ودا السبب"

يوسف الشاهد

ترشح "الشاهد" يشعل الانتخابات التونسية

ميادة الحناوى: بحب "بشار"

إغماء وسقوط مفاجيء لفنانة شهيرة على المسرح

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

«الجبلاية» تعلن مدرب «الفراعنة» الجديد

مشعر منى قبل 50 عاما

صورة جوية نادرة لمشعر منى قبل 50 عامًا

خرفان

شاهد.. سيل من السباب لفنانة شهيرة بسبب أضحية العيد

تفاصيل جديدة تنشرها وزارة الداخلية عن إرهابي معهد الأورام

قضايا وحوادث

معهد الاورام
معهد الاورام

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

اعتراف خطير وصادم لـ"تامر أمين"عقب انفجار الأورام

#

الكشف عن خط سير منفذ انفجار معهد الأورام

#

بالصور.. الكشف عن المتورطين في تفجير معهد الأورام

#

أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية عن منفذي تفجير معهد الأورام

وزارة الداخلية

معهد الأورام

ارهابي معهد الاورام

رصدت وزارة الداخلية تحركات منفذ الهجوم الإرهابي علي معهد الأورام من خلال كاميرات المراقبة، مساء أمس، وتظهر مقاطع الفيديو خط سير المنفذ منذ توديعه لأسرته قبل قيامه بالعملية، وحتى سيره عكس الاتجاه في شارع كورنيش النيل بالقاهرة، قبل انفجارها أمام معهد الأورام.

وقالت قناة "إكسترا نيوز" إن أحد مقاطع الفيديو، يظهر لقاء وداع الإرهابي منفذ العملية، عبد الرحمن خالد مع أسرته، بعد حصوله على تكليف بالانتقال بالسيارة المفخخة قبل حادث الانفجار، الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام، ويظهر في المقطع وهو يركب السيارة التي نفذ بها التفجير.

وكانت وزارة الداخلية، قد نشرت بيانات كشفت فيه ملابسات انفجار معهد الأورام، وحددت هوية منفذ العملية والخلية التابع لها، معلنة في بيان رسمي، إنه عقب إجراء عمليات الفحص والتحري، وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني تمكنت من تحديد منفذ الحادث.

وتابعت:  "تبين أن منفذ الحادث عضو في حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ، واسمه: عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن".

كما أشار بيان الداخلية إلى أن السيارة التي نفذت الانفجار، كانت تسير في الاتجاه المعاكس بـ"طريق الخطأ" حتى وصلت لمنطقة الحادث.

ونشرت كذلك قناة "إكسترا نيوز" مقطع فيديو يحتوي لاعترافات حصرية من الخلية المتورطة في العملية الإرهابية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على موعد صلاة العيد بكل المحافظات
» حقيقة رحيل "لاسارتى" عن تدريب الأهلي
» الزمالك يستعد لبطل الصومال بمواجهة أكتوبر وديًا
» ليلة دخلة طبيبين تتحول إلى مأتم بالغربية.. ما السبب؟
» مقتل وإصابة 14 مسلحًا من "طالبان" بأفغانستان
» 5 حقائب وزارية للسيدات في تشكيل الحكومة الموريتانية
» انفجارات مروعة بمستودع ذخيرة تركي
» إطلالة مثيرة لفنانة شهيرة بفستان أعلى الركبة
» الأرصاد: طقس الجمعة معتدل
» "الزراعة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم
» "القومي للتغذية" يحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي