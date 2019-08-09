«آبل» ترصد مكافآت ضخمة من يكاشف هذا الأمر بمنتجاتها

09 أغسطس 2019 - 09:22 ص

خصصت شركة أبل، مكافآت ضخمة قد تصل إلى مليون دولار، للباحثين الأمنيين القادرين على اكتشاف الثغرات الأمنية في منتجاتها المختلفة.

وتقدم الشركة سنويا مكافآت إلى باحثين محددين للبحث عن ثغرات في هواتفها وخدماتها السحابية.

وفتحت الباب أمام جميع الباحثين للبحث عن ثغرات في مجموعة أكبر من منتجاتها، حيث ضمت قائمة هذا العام منتجات وأجهزة "ماك" أيضا بجانب مجموعة من المنتجات الأخرى.

وبخصوص مكافأة المليون دولار، سينالها من يمكنه التحكم عن بُعد في نواة نظام تشغيل هاتف آيفون دون أي حركة أو عملية من مستخدم الهاتف.