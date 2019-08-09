اعتراف خطير وصادم لـ"تامر أمين"عقب انفجار الأورام

أشاد الإعلامي تامر أمين، بالبيان الذي أصدرته وزارة الداخلية، وأكدت أن عضو حركة حسم الإرهابية المنبثقة عبدالرحمن خالد محمود هو منفذ حادث معهد الأورام الإرهابي.





وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إن "هذا البيان يعني أن جهاز الأمن القومي يعمل بدون هزار، متابعًا: "أنا سعيد بالتغير النوعي الذي حدث في وزارة الداخلية في التعامل مع مثل هذه الأحداث".





وأضاف: "زمان كنا نعلن عن منفذ أي عملية بعد نصف ساعة، وبعد التحقيقات تعلن عن شخص آخر، وهذا كان يؤدي إلى ازعاج الرأي العام".



