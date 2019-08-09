والدة مرتكب مجزرة تكساس تفجر هذه المفاجأة

09 أغسطس 2019 - 09:46 ص

كشفت وسائل إعلامٍ أمريكية مفاجأة جديدة في حادثة إطلاق النّار التي وقعت بمدينة "إل باسو" بولاية تكساس الأميركية في الثالث من الشهر الجاري.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن والدة المتهم اتصلت بشرطة تكساس قبل أسابيع من إطلاق النار بعد أن كانت قلقة من أن ابنها يمتلك رشاشا من طراز "AK ".

وقال موقع "Business Insider " الأميركي، إن المحامي كريس أيريس والمحامي ر. جاك آيرس أبلغا شبكة "CNN " الأميركية أن الأم كانت قلقة من امتلاك ابنها السلاح بالنظر إلى سنّه وقلة خبرته.

وأوضحت شبكة "CNN " أنها لم تذكر أسماء، ولا توجد تقارير من الشرطة تشير إلى المكالمة.

بينما وصف المحاميان المكالمة بأنها كانت "معلوماتية"، لا أنها كانت للإبلاغ عن تهديد.

ولم تتخذ الشرطة أي إجراء تجاه هذا الأمر لأنّ ابنها (21 عاماً) كان في السن القانونية التي تسمح له بامتلاك سلاح.

ويجب أن يبلغ الإنسان 18 عاما ليتمكن من شراء هذا النوع من الأسلحة، وذلك في ولاية تكساس.

يذكر أن المجزرة راح ضحيّتها 20 شخصاً، فيما وجّهت الشرطة تهمة القتل إلى المشتبه بارتكابه الهجوم وهي تهمة عقوبتها الإعدام في ولاية تكساس.