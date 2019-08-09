إغماء وسقوط مفاجيء لفنانة شهيرة على المسرح

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تونس

صفاقس

ميادة الحناوي

احياء حفل

تعرضت الفنانة ميادة الحناوي، لحالة إغماء أثناء إحيائها لحفل غنائي بمهرجان صفاقس الدولي، جنوب شرق تونس، مما تسبب في إسقاطها أرضًا.  

وبينما كانت الفنانة تؤدي أغنيتها الشهيرة "أنا بعشقك" أمام جماهير غفير، سقطت فجأة على خشبة المسرح، قبل أن يسارع بعض أعضاء فرقتها الموسيقية وعناصر من الحماية المدنية إلى إسعافها.

وأرجعت «الحناوي» سبب سقوطها إلى شعورها بالإعياء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذا الموقف المحرج، لتواصل رغم ذلك الغناء وهي جالسة على كرسي، وسط تصفيق وتشجيع من الجمهور الحاضر.



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