صورة جوية نادرة لمشعر منى قبل 50 عامًا

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الحج

منى

نادرة

صورة جوية

حصلت وسائل إعلام سعودية على صورة حصرية ونادرة من الباحث التاريخي عبد الله العمراني، والتي التقطت من الجو عبر طائرة عمودية، وذلك في عام 1389هـ الموافق لعام 1970م.

وتظهر الصورة الشوارع الرئيسة للمشعر بشكل عام، ومسجد نمرة ومباني المصالح والخدمات الحكومية في الحج، إضافة إلى دقة تنظيم سير الحجيج في تلك الفترة.

ويعد مشعر منى من أكبر المشاعر مساحة في مكة المكرمة، حيث يبلغ طول منطقة المشعر المستغلة حوالي 3.2 كم، وتقدر مساحة منى الشرعية حوالي 7.82 كم2، والمستغلة فعلًا 4.8 كم2 فقط؛ أي ما يعادل 61% من المساحة الشرعية، و39% عبارة عن جبال وعرة ترتفع قممها حوالي 500م فوق مستوى سطح الوادي.

 وقد شهد مشعر منى مراحل تطور كبرى على مدى الخمس العقود الماضية حتى ظهوره في مشهده الأخير.


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