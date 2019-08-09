» ليلة دخلة طبيبين تتحول إلى مأتم بالغربية.. ما السبب؟

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متابعات- الدويني فولي

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تحول أحد الأفراح إلى مأتم إثر انقلاب سيارة ملاكى بـ"طريق طنطا - كفر الشيخ" أمام قرية سبرباى في محافظة الغربية خلال عودة عروسين من "الكوافير" بمدينة طنطا مما أدى إلى مصرع فتاة وإصابة العروسين وشقيقة العروس.
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من شرطة تأمين الطريق الدولى طنطا - كفر الشيخ من أهالي قرية سبرباى التابعة لذات الناحية يفيد بانقلاب سيارة لزفة عروسين، ما أسفر عن مصرع "هند.م" وإصابة العريس "أحمد.س" طبيب أسنان بكفر الشيخ وعروسه "بسمة.أ" طبيبة بمستشفى سيدى سالم وشقيقتها "ندى.أحمد" إثر اختلال عجلة القيادة بيد سائقها أثناء عودتهم من كوافير بمدينة طنطا متجهين لقاعة الاحتفال بالعرس مما أدى إلى انقلابها بالطريق العام.

وانتقل على الفور مأمور مركز شرطة طنطا ورجال المباحث لمعاينة محل الواقعة بطريق طنطا - كفر الشيخ أمام كوبرى سبرباى بمدينة طنطا فيما هرولت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى والمصابين إلى مستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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