» الزمالك يستعد لبطل الصومال بمواجهة أكتوبر وديًا

09 أغسطس 2019 - 10:30 ص

يخوض فريق الزمالك بقيادة المدير الفنى المؤقت طارق يحيى مباراة ودية غدا السبت أمام فريق 6 أكتوبر على ملعب النادي عبد اللطيف أبو رجيلة في إطار الاستعداد جيدًا لانطلاق البطولة الأفريقية بعدما قرر "الكاف" تأجيل مباراة بطل الصومال بدورى الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا.

ويعسى الجهاز الفنى لمشاركة أكثر من لاعب لحدوث انسجام بين اللاعبين القدامى والجدد بالفريق، ومشاركة معظم اللاعبين للوقوف على مستواهم قبل المشاركة في المباريات الرسمية.

في نفس السياق انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق في التدريبات، حيث خصص الجهاز الفني للفريق برنامجًا خاصًا له بعدما حصل على راحة.



