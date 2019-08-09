  • الجمعة 09 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:11 ص
بحث متقدم
الحوثي

مقتل شقيق الحوثي

معهد الأورام

"الوزراء" يكشف حقيقة أدوية معهد الأورام المغشوشة

وادي مني

مليونا حاج يتوافدون إلى منى لقضاء يوم التروية

انفجار

دوي انفجار هائل بمدينة نصر والدفع بـ 7 سيارات إطفاء

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: "الناس مش بتتفرج عليا زي الأول ودا السبب"

يوسف الشاهد

ترشح "الشاهد" يشعل الانتخابات التونسية

ميادة الحناوى: بحب "بشار"

إغماء وسقوط مفاجيء لفنانة شهيرة على المسرح

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

«الجبلاية» تعلن مدرب «الفراعنة» الجديد

مشعر منى قبل 50 عاما

صورة جوية نادرة لمشعر منى قبل 50 عامًا

خرفان

شاهد.. سيل من السباب لفنانة شهيرة بسبب أضحية العيد

"الوزراء" يكشف حقيقة أدوية معهد الأورام المغشوشة

الحياة السياسية

معهد الأورام
معهد الأورام

علي محمود

أخبار متعلقة
#

اعتراف خطير وصادم لـ"تامر أمين"عقب انفجار الأورام

#

فيديو يرصد خط سير الإرهابي منفذ تفجير "الأورام"

#

تفاصيل جديدة تنشرها وزارة الداخلية عن إرهابي معهد الأورام

#

شقيق أحد ضحايا معهد الأورام يفجر مفاجأة صادمة عن جثة أخيه

مجلس الوزراء

معهد الأورام

ادوية مغشوشة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول طرح الهيئة العامة للتأمين الصحى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، يتم تحضيرها فى ورش منزلية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت عدم طرح التأمين الصحى أى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكل المستشفيات وهيئات التأمين الصحى وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً ومطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأضافت الوزارة، أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق لابد أن تحصل على موافقات هيئة الرقابة الدوائية بمصر، والجهات المعنية الحكومية الرقابية، ويتم التفتيش وإجراء الأبحاث عليها، قبل تسجيلها، وثبوت أمانتها، أما الأدوية المستوردة من الخارج فتكون حاصلة على تفتيش هيئة الغذاء والدواء العالمى، مُشددةً على أنه فى حال ثبوت أى تجاوز أو غش بالأدوية، تقوم الإدارة المركزية للصيدلة التابعة للوزارة بإصدار منشورات رسمية فى هذا الصدد لمنع تداول هذه الأدوية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على موعد صلاة العيد بكل المحافظات
» حقيقة رحيل "لاسارتى" عن تدريب الأهلي
» الزمالك يستعد لبطل الصومال بمواجهة أكتوبر وديًا
» ليلة دخلة طبيبين تتحول إلى مأتم بالغربية.. ما السبب؟
» مقتل وإصابة 14 مسلحًا من "طالبان" بأفغانستان
» 5 حقائب وزارية للسيدات في تشكيل الحكومة الموريتانية
» انفجارات مروعة بمستودع ذخيرة تركي
» إطلالة مثيرة لفنانة شهيرة بفستان أعلى الركبة
» الأرصاد: طقس الجمعة معتدل
» "الزراعة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم
» "القومي للتغذية" يحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي