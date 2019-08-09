دوي انفجار هائل بمدينة نصر والدفع بـ 7 سيارات إطفاء

09 أغسطس 2019 - 10:46 ص

سمع سكان مدينة نصر، دوي انفجار هائل صباج اليوم الجمعة، وتبين بعد ذلك أنه ناتج عن حريق هائل داخل مطعم شهير بالقرب من الحديقة الدولية، وتوجهت على الفور رجال الحماية المدنية وسيطرت علي الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.





تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة يفيد بنشوب حريق هائل داخل مطعم شهير بمدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع أي إصابات.





وتجرى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة عملية التبريد لمنع تجدد الحريق مرة أخرى، كما انتقل رجال المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق.







