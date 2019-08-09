مليونا حاج يتوافدون إلى منى لقضاء يوم التروية

09 أغسطس 2019 - 10:52 ص

يستكمل حوالي 2 مليون حاج مناسك الحج، بالتوجّه إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية، صباح اليوم الجمعة، وتستعد مدينة الخيام بالمشعر لاستقبال الحجاج، استعداداً للصعود إلى مشعر عرفات فجر يوم التاسع من ذي الحجّة، غداً السبت، والعودة بعد ذلك لقضاء أيام التشريق بها.

ويقضي حجّاج بيت الله الحرام يوم التروية في مشعر منى، على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرام بمكّة المكرّمة.

وسمي بيوم التروية، لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه، وسيتدفق الحجاج صباح غد إلى صعيد جبل عرفة على بعد 12 كلم من مكة، ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج.

وبعد الوقوف بعرفة سينفر الحجيج مع مغيب شمس يوم عرفات إلى مزدلفة، ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر، الأحد، لرمي جمرة العقبة والنحر، ثمّ الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى)، ويمكن للمتعجّل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.

ويقع مشعر "منى" بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، وهو مشعر داخل حدود الحرم، وهو واد تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في مدّة الحج، ويحدّه من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.



