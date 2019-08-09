  • الجمعة 09 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:13 ص
بحث متقدم
الحوثي

مقتل شقيق الحوثي

معهد الأورام

"الوزراء" يكشف حقيقة أدوية معهد الأورام المغشوشة

وادي مني

مليونا حاج يتوافدون إلى منى لقضاء يوم التروية

انفجار

دوي انفجار هائل بمدينة نصر والدفع بـ 7 سيارات إطفاء

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: "الناس مش بتتفرج عليا زي الأول ودا السبب"

يوسف الشاهد

ترشح "الشاهد" يشعل الانتخابات التونسية

ميادة الحناوى: بحب "بشار"

إغماء وسقوط مفاجيء لفنانة شهيرة على المسرح

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

«الجبلاية» تعلن مدرب «الفراعنة» الجديد

مشعر منى قبل 50 عاما

صورة جوية نادرة لمشعر منى قبل 50 عامًا

خرفان

شاهد.. سيل من السباب لفنانة شهيرة بسبب أضحية العيد

بالفيديو..

مليونا حاج يتوافدون إلى منى لقضاء يوم التروية

أخبار الساعة

وادي مني
وادي مني

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

حجاج بيت الله يتأهبون للتوافد إلى "منى" لقضاء يوم التروية

#

مشهد يخطف القلوب..مئات الآلاف من الحجاج يتوجهون إلى منى

#

رسالة مفاجئة من منى فاروق بعد خروجها من السجن

#

رئيس بعثة جنوب إفريقيا: مصر لن تتأهل لنهائي «كان 2019»

الحج

منى

عرفة

يستكمل حوالي 2 مليون حاج مناسك الحج، بالتوجّه إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية، صباح اليوم الجمعة، وتستعد مدينة الخيام بالمشعر لاستقبال الحجاج، استعداداً للصعود إلى مشعر عرفات فجر يوم التاسع من ذي الحجّة، غداً السبت، والعودة بعد ذلك لقضاء أيام التشريق بها.

ويقضي حجّاج بيت الله الحرام يوم التروية في مشعر منى، على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرام بمكّة المكرّمة.

وسمي بيوم التروية، لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه، وسيتدفق الحجاج صباح غد إلى صعيد جبل عرفة على بعد 12 كلم من مكة، ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج.

وبعد الوقوف بعرفة سينفر الحجيج مع مغيب شمس يوم عرفات إلى مزدلفة، ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر، الأحد، لرمي جمرة العقبة والنحر، ثمّ الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى)، ويمكن للمتعجّل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.

ويقع مشعر "منى" بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، وهو مشعر داخل حدود الحرم، وهو واد تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا في مدّة الحج، ويحدّه من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على موعد صلاة العيد بكل المحافظات
» حقيقة رحيل "لاسارتى" عن تدريب الأهلي
» الزمالك يستعد لبطل الصومال بمواجهة أكتوبر وديًا
» ليلة دخلة طبيبين تتحول إلى مأتم بالغربية.. ما السبب؟
» مقتل وإصابة 14 مسلحًا من "طالبان" بأفغانستان
» 5 حقائب وزارية للسيدات في تشكيل الحكومة الموريتانية
» انفجارات مروعة بمستودع ذخيرة تركي
» إطلالة مثيرة لفنانة شهيرة بفستان أعلى الركبة
» الأرصاد: طقس الجمعة معتدل
» "الزراعة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم
» "القومي للتغذية" يحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي