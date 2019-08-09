«بيراميدز» يختتم تدريباته استعدادًا لـ «النجمة الكونغولي»

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يختتم فريق بيراميدز، تدريباته مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة النجمة الكونغولي، ضمن مباريات ذهاب الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر لها الثامنة مساء غد السبت على ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة الجديدة.

ويضع الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق، الرتوش الأخيرة للتشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الغد المرتقبة.

ويشارك بيراميدز في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية، لأول مرة بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري المصري.



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