الإمارات.. قرار سيادي بالعفو عن هؤلاء الأشخاص

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النشطاء خليفة بن زايد

قررت  الإمارات العربية المتحدة  الإفراج عن 3 نشطاء كانوا مسجونين بتهم متعلقة بأمن الدولة.

وأكدت  الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات ومركز الخليج لحقوق الإنسان، أمس الخميس، أنه تم الإفراج عن النشطاء على الإنترنت، أسامة النجار، وعثمان الشحي، وبدر البحري، المسجونين عقب محاكمات منذ 2014.

وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أن أسامة النجار استخدم "تويتر" في حملة بهدف الإفراج عن والده ومعتقلين سياسيين آخرين في أبوظبي ولانتقاده إدانة 69 إماراتيا في يوليو 2013 بعد محاكمة جماعية لنشطاء طالبوا بإصلاحات سياسية في البلاد.

وأوضحت أن حكما بالسجن 5 سنوات صدر في 2014 بحق عثمان الشحي بسبب تعليقات له على "تويتر" ساند فيها معارضين سياسيين، بينما حكم على بدر البحري في 2016 بالسجن ثلاث سنوات لاتهامه بالانضمام لتنظيم سري.

يذكر أن وكالة أنباء الإمارات كانت قد نشرت هذا الأسبوع قرارا من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالإفراج عن 669 سجينا عاديا قبل عطلة عيد الأضحى.


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