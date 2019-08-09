بيكا وشطة أشهرهم.. منع 16 مطربا من الغناء

09 أغسطس 2019 - 12:59 م

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بمنع 16 مطربا مهرجانات من الغناء، وهم كلا من: حمو بيكا ومجدي شطا وكزبرة وحنجرة والصواريخ والعفاريت والعصابة وبصلة والزعيم ووزه ومطرية وعمرو حاحا والديزل وعلاء فيفتي والكعب العالي وشواحة وأبو ليلة واندرو الحاوي.





وطلبت النقابة من مديرات الأمن وأقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية كافة تنفيذ قرارها، في حال مخالفة أي شخص من الأسماء المذكورة، استنادا على المادة 5 مكرر من قانون 35 لسنة 1978، والتي تنص على معاقب الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف في محاولة مخالفة قرار النقابة.







كما طلبت النقابة من المنشآت السياحية والفنادق العامة، بعدم استضافة أو تنظيم حفلات فيها لتلك الأسماء حتى لا يقعوا تحت المسألة القانونية، لعدم امتلاكهم تصاريح نقابية.

