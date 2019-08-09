المجلس العسكري يلغي قرارات إعدامات "البشير"

09 أغسطس 2019 - 01:21 م

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قرارا بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، مالك عقار، ونائبه، ياسر عمران، وآخرين.





ورحبت الحركة الشعبية برئاسة مالك عقار بقرار المجلس العسكري بالعفو العام عن قادتها، معتبرة المبادرة خطوة نحو تحقيق السلام في السودان.









