  • الجمعة 09 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:56 م
بحث متقدم
صلاح

فنانة شهيرة: أشعر كأنني «صلاح»

محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق

أستاذ شريعة يحسم الجدل حول الأضحية بـ "ديك"

حقيقة تراجع الحكومة عن إضافة المواليد للبطاقات التموينية

ارشيف

توقف مفاجئ لقنوات «بي أوت كيو» الرياضية

تحطم

سيارة تحطم تمثال السلام بالمنصورة

حزب البشير

المجلس العسكري يلغي قرارات إعدامات "البشير"

صدام حسين

فيديو نادر لصدام حسين أمام الحجر الأسود

حمو بيكا

بيكا وشطة أشهرهم.. منع 16 مطربا من الغناء

اعصار الصين

"إغلاق المدارس.. وإلغاء مئات الرحلات الجوية.. ما الأمر"

مطار

منع طفلة كويتية من مغادرة البلاد.. ما السبب

إدارة "الصفاقسي" توضح موقفها مع لاعب الأهلى

الرياضة

عمرو جمال
عمرو جمال

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

صورة.. الأهلي يضم نجمًا إفريقيًا مقابل 2 مليون يورو

#

الأهلى يرصد رقما خياليا لضم هذا المهاجم السوبر

#

رسميًا.. سموحة يطلب ضم نجم الأهلي

#

رقم خيالي ينقل "رمضان" للأهلي نهائيا

تونس

الاهلى

عمرو جمال

الصفاقسي

عدلى القيعى

أعلنت إدارة الصفاقسى التونسى، أنها تحترم لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص التعاقد مع لاعب النادى الأهلى عمرو جمال.

وكشف عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أن صفقة "جمال" إلى الصفاقسي تعثرت على الرغم من التعاقد الرسمي بسبب ظروف تجنيد اللاعب.

وأضافت إدارة الصفاقسي، في بيان رسمي نشر على "فيس بوك" أنها حصلت على البطاقة الدولية للاعب وتعتزم شراءه بشكل نهائي وفقاً للعقد المبرم مع الأهلى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» لصوص لكن ظرفاء.. ضبط 4 عاطلين حاولوا سرقة قسم شبرا
» يعرض 18 ألف دولار لمن يغري حبيبته
» إصابة إمبراطورة اليابان بسرطان الثدي
» "إغلاق المدارس.. وإلغاء مئات الرحلات الجوية.. ما الأمر"
» اعتقال ابنة رئيس الوزراء ا الباكستاني السابق
» قرشان يهاجمان فتاة ويلتهمانها أمام والدتها
» صورة غير مفهومة لـ «نيمار»
» تعرف على موعد صلاة العيد بكل المحافظات
» حقيقة رحيل "لاسارتى" عن تدريب الأهلي
» الزمالك يستعد لبطل الصومال بمواجهة أكتوبر وديًا
» ليلة دخلة طبيبين تتحول إلى مأتم بالغربية.. ما السبب؟

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي