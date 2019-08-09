أستاذ شريعة يحسم الجدل حول الأضحية بـ "ديك"

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النيل للأخبار

الأضحية

محمد عوضين

قال الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق، إن العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي تتضمن يوم عرفة من الأيام المميزة عند الله. 

وأشار "عوضين"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، إلى أن شهر ذي الحجة من الأشهر التي يحرم بها القتال، موضحًا أن صيام تلك الأيام العشرة، والإكثار من الطاعات له ثواب عظيم، منوهًا بأن صيام يوم عرفة هو سنة عن النبي. 

وأوضح أن الصغائر من الذنوب عرضة للمحو بفضل صيام يوم عرفة، مضيفًا أن الأضحية هى طاعة للتقرب إلى الله، فهى هدية من العبد إلى ربه، منوهًا بأن التضحية على "ديك" ليس أضحية، وليس له أساس ديني، فالأضحية تكون على شاة، أضحية كبيرة من الأبقار والجاموس. 

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