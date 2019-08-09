أستاذ شريعة يحسم الجدل حول الأضحية بـ "ديك"

قال الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق، إن العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي تتضمن يوم عرفة من الأيام المميزة عند الله.







وأشار "عوضين"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، إلى أن شهر ذي الحجة من الأشهر التي يحرم بها القتال، موضحًا أن صيام تلك الأيام العشرة، والإكثار من الطاعات له ثواب عظيم، منوهًا بأن صيام يوم عرفة هو سنة عن النبي.



