» يعرض 18 ألف دولار لمن يغري حبيبته

09 أغسطس 2019 - 01:47 م

قدم رجل غني عرضا مغريا للتخلص من حبيبته، على أحد المواقع المتخصصة ببيع الأشياء الثمينة للأغنياء، و العرض تمثل بجائزة بلغت 18 ألف دولار، ويمثل العرض البحث عن شاب جذاب بجسم رياضي وبذقن، من أجل أن يقوم بمحاولة إغراء صديقته.

الرجل الغني توصل إلى هذا العرض بعد علاقات سابقة اتسمت بالفشل، إضافة إلى طلب حبيبته المستمر بالزواج منه دون وجود عقد زواج بينهما، الأمر الذي أثار حيرته ودفعه لتقديم هذا العرض.

وسيحصل الشاب الذي يستطيع إغراء حبيبته على مبلغ يقدر بحوالي 18 ألف دولار أمريكي، بالإضافة للعيش في شقة فخمة وسيكون تحت خدمته سيارتين فارهتين خلال مدة عمله.

من جهته تحدث آرون هاربين، صاحب الموقع الذي نشر عليه الغني عرضه، عبر عن أمله بمساعدة الرجل الغني في الوقت الذي وصف هذا الإعلان بالغريب وبأنه لا يطمح لأن يقوم بتفريق الناس عن أحبابهم بخاصة عندما ينوون الزواج.



