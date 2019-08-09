» «التربية والتعليم» تعلن عن وظائف شاغرة

09 أغسطس 2019 - 01:54 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم للانضمام لأسرة العمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2019 بدءًا من الجمعة 9 أغسطس 2019 ولمدة 15 يومًا عبر الرابط التالي:https://ejsadm.moe.gov.eg /.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم Math ، ومعلم Science ، ومعلم تربية دينية إسلامية، ومعلم تربية دينية مسيحية، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي.

وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.

وأوضحت الوزارة، أن اللجنة المشكلة لاختيار المعلمين انتهت من وضع معايير اختيار معلمي ومديري المدارس المصرية اليابانية، لافتة إلى أن الاختيار سيكون عملية إلكترونية يقوم فيها المتقدم بملء استمارة إلكترونية والإجابة على بعض الأسئلة باللغة الإنجليزية ماعدا المتقدمين لوظيفة معلم اللغة العربية.

وأشارت إلى أنه سيتم عمل مقابلات شخصية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح وستقوم اللجنة بتقييم مهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم ومهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات، ومهارات القيادة، والمظهر العام، مع مراعاة الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2019.

وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد 2019/2020 سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل منذ العام الدراسي 2018/2019.



