» لصوص لكن ظرفاء.. ضبط 4 عاطلين حاولوا سرقة قسم شبرا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من إحباط محاولة 4 عاطلين سرقة محتويات مخزن مضبوطات إدارة المرور وقسمي أول وثان شبرا الخيمة بحي شرق شبرا، حيث ألقت القبض علي المتهمين متلبسين بسرقة بطاريات توك توك من المخزن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من أمين الشرطة هانى فاروق على من قوة إدارة المرور بالمديرية " نظام " والمعين خدمة تأمين مخزن مضبوطات( إدارة المرور– قسمى أول وثان شبرا الخيمة) الكائن بحى شرق شبرا الخيمة، بقيامه بضبط كل من مصطفى م م عاطل، ويوسف ط م عاطل، ومحمد ح ع عاطل، وعبد الرحمن ا عاطل، وبحوزتهم 4 بطاريات مركبات توك توك بضفيرة الكهرباء الخاصة بهم و2 جنط مركبة توك توك عقب قيامهم بسرقتها من مخزن المضبوطات عن طريق التسلل من أعلى سور المخزن وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وجري التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26123 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م.