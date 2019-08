بعد نوبات الارتجاف.. إطلالة مثيرة لـ"ميركل"

أثارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضجة حولها من جديد، فبعد نوبات الارتجاف التي عانت منها، لفت ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى سترة ارتدتها وكانت قد اشترتها قبل 23 عاماً من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الناشطون إنّها المرة الرابعة التي ترتدي فيها ميركل السترة الملونة.

ودائماً ما تثير إطلالات ميركل الجدل، ويعتبرها كثيرون مثالاً يُحتذى به في تطبيق إجراءات التقشف، حيث وصفتها صحيفة "هافينغتون بوست" بنسختها الإسبانية بملكة التقشف.

وسبق للناشطين أن لفتوا إلى أنّ ميركل دائماً ما ترتدي الملابس نفسها.

من جهته، يرى مصمم الأزياء الألماني الشهير فولفغانغ يوب أن ملابس ميركل تناسب سياستها بامتياز.

وفي حديث صحافي، قال يوب (73 عاماً): "صار لألمانيا مجددا هوية عبر السيدة ميركل". وأضاف "مثلما تبدو السيدة ميركل: دائما بنفس تفصيلة السترة، يبدو أيضا أسلوبها الرزين في السياسة".

وذكر يوب أن ميركل لن تبدو على نحو جيد إذا اختارت زيا آخر غريبا عما اعتادت عليه، مشيرا إلى أن زيها الحالي متناسب على نحو رائع مع منصبها.

وأوضح يوب أنه إذا ظهرت المستشارة بفستان مزهر مثل السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما، فإن الانتباه سينصرف عن كل ما تريد تحقيقه.

Yes, Merkel wore her wrap bought in the US 23 years ago to the Salzburger Festspiele for the 4th time and anyone who has a complaint knows exactly where they can file it. https://t.co/zClbFtVql8 pic.twitter.com/iIbQcJK33V