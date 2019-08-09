» «ميسي» يحصل على جائزة أفضل هدف

09 أغسطس 2019 - 04:38 م

حصل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب برشلونة الإسباني على جائزة أفضل هدف في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

منحت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا على مواقع التواصل الاجتماعي هدف ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة في شباك ليفربول الإنجليزي بذهاب نصف نهائي النسخة الماضية.

وكان برشلونة قد تغلب على ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب قبل أن يخسر برباعية دون رد في لقاء الإياب على ملعب أنفيلد رود، ليتأهل الريدز إلى المباراة النهائية التي حسمها لصالحه بالفوز بهدفين على توتنهام هوتسبير.