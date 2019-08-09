  • الجمعة 09 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:47 م
بحث متقدم
الأرصاد

"الأرصاد": بشرى للمواطنين خلال عيد الأضحى

مران الاهلى

الأهلى يعلن موقف "الشناوى" من مواجهة «اطلع برة»

الننى

الغموض يسيطر على مُستقبل «النني»

جفاف

الحكومة ترد.. حقيقة جفاف المياه بالترع والمصارف

ليبيا

أمريكا تكشف "تفاصيل العملية" السرية بليبيا

كاف

تحذير شديد اللهجة من "كاف" للأندية المصرية

احتجاجات إسرائيل

لا مع إيران ولا حماس.. هذه الحرب ترعب الإسرائيليين

ميركل

بعد نوبات الارتجاف.. إطلالة مثيرة لـ"ميركل"

اللواء فاروق المقرحي

المقرحي: لدينا أقوى جهاز أمن وطني في العالم

يسرا وإلهام وهالة

3 نجمات شهيرات يؤدين فريضة الحج

الحكومة ترد.. حقيقة جفاف المياه بالترع والمصارف

آخر الأخبار

جفاف
جفاف

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

حقيقة تراجع الحكومة عن إضافة المواليد للبطاقات التموينية

#

العراق يقرر إنشاء جزيرة نفطية عائمة

#

الحكومة تكشف حقيقة بيع "توت عنخ أمون"

#

ألمانيا ترد على إلقاء 50 مصحفًا فى "المرحاض"

رد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعرض صور مفبركة لجفاف المياه في ترع ومصارف، تزامنا مع إعلان وزارة الري انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3.

ومن جانبه أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه تواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت الوزارة أنه "لا صحة لجفاف بعض الترع والمصارف في مصر، بالتزامن مع انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3".

وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ برامج لتوزيع مياه الري بكل الترع على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول المياه بالكمية المناسبة، وفي التوقيت المناسب دون أي هدر أو عجز، وأن كل ما يثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأضافت وزارة الري أنه "يجري حاليا تطهير نحو 33 ألف كيلومتر من الترع والمجاري المائية وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات؛ لتيسير وصول المياه إلى النهايات وعدم حدوث أي مشكلات".

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» توتنهام يُمدد تعاقده مع «مورا» حتى 2024
» الزمالك يستقر على تجديد عقود هذا الثلاثي
» الأهلي ينعى والد نجم الفريق
» سفينة إنقاذ تنتشل 80 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا
» منتخب مصر يهزم الصين تايبيه 36 / 25
» «ميسي» يحصل على جائزة أفضل هدف
» إطلاق اسم "بن سلمان" علي هذا الطريق
» اكتمال المرحلة الأولى من نقل الحجاج إلى مشعر منى
» «التربية والتعليم» تعلن عن وظائف شاغرة
» لصوص لكن ظرفاء.. ضبط 4 عاطلين حاولوا سرقة قسم شبرا
» يعرض 18 ألف دولار لمن يغري حبيبته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:49 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي