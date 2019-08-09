"الأرصاد": بشرى للمواطنين خلال عيد الأضحى

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الأرصاد

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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زف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشرى سارة للمواطنين، خلال يد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الأجواء ستكون مناسبة للخروج للشواطئ والمتنزهات.

وقال "عبدالعال"، فى تصريحات صحفية، إن درجات الحرارة في القاهرة خلال أيام العيد ستتراوح بين 36: 38 درجة، أما عن الرطوبة، فستكون مرتفعة في العيد، وستكون الشبورة المائية كثيفة صباحا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي لها، أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة والوجه البحري في العيد لـ38 درجة، وفي جنوب الصعيد لـ 42 درجة، أما السواحل الشمالية فتصل لـ32 درجة.

 


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