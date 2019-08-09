الإسماعيلي يهزم النجوم السعودي وديًا

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الإسماعيلي

النجوم

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا وديًا على نظيره النجوم السعودي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على إستاد الإسماعيلية بمشاركة الصفقات الجديدة.

وسجل الهدف الأول الناميبي بينسون شيلونجو من ركلة جزاء بعد عرقلة أحمد مدبولى داخل منطقة جزاء الفريق السعودى، وأضاف حازم مرسي الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من بيكيتي سيل?ا.

ولفت الثلاثى أحمد مدبولى المنتقل من الزمالك وبيكيتي ونادر رمضان الأضواء وسط أداء جيد نسبيًا لباقي أعضاء الفريق.


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