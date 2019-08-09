اعتقال مسلح في متجر "وول مات" بولاية "ميزوري" الأمريكية

اعتقلت الشرطة الأمريكية، الجمعة، مسلحا خلال تواجده بمتجر تابع لسلسلة "وول مارت" بولاية ميزوري (غرب).
وبحسب قناة "الحرة" المحلية، تمكن رجل إطفاء أمريكي، بملابسه المدنية، من تثبيت رجل مسلح إلى حين قدوم الشرطة، خلال سير الأخير حاملا بندقية ومرتديا سترة واقية من الرصاص وزيا عسكريا في متجر تابع لسلسلة "وول مارت" بولاية ميزوري.
ووفق المصدر ذاته، اعتقلت السلطات ديميتري أنريتشينكو (20 عاما)، واتهمته بخلق "تهديد إرهابي".
وقالت الشرطة، في بيان لها، "لا يزال التحقيق جاريا ونعمل على تحديد دوافعه".
ويأتي هذا الحادث خلال أقل من أسبوع على إطلاق مؤيد لتفوق العرق الأبيض النار في أحد متاجر "وول مارت"، ما تسبب بقتل 22 شخصا بمدينة إل باسو في ولاية تكساس وقتل 9 أشخاص آخرين، خلال عطلة نهاية الأسبوع ذاتها، في إطلاق للنار في مدينة دايتون بولاية أوهايو. -