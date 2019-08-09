اعتقال مسلح في متجر "وول مات" بولاية "ميزوري" الأمريكية

اعتقلت الشرطة الأمريكية، الجمعة، مسلحا خلال تواجده بمتجر تابع لسلسلة "وول مارت" بولاية ميزوري (غرب).



وبحسب قناة "الحرة" المحلية، تمكن رجل إطفاء أمريكي، بملابسه المدنية، من تثبيت رجل مسلح إلى حين قدوم الشرطة، خلال سير الأخير حاملا بندقية ومرتديا سترة واقية من الرصاص وزيا عسكريا في متجر تابع لسلسلة "وول مارت" بولاية ميزوري.

وبحسب قناة "الحرة" المحلية، تمكن رجل إطفاء أمريكي، بملابسه المدنية، من تثبيت رجل مسلح إلى حين قدوم الشرطة، خلال سير الأخير حاملا بندقية ومرتديا سترة واقية من الرصاص وزيا عسكريا في متجر تابع لسلسلة "وول مارت" بولاية ميزوري.

وقالت الشرطة، في بيان لها، "لا يزال التحقيق جاريا ونعمل على تحديد دوافعه".

وقالت الشرطة، في بيان لها، "لا يزال التحقيق جاريا ونعمل على تحديد دوافعه".