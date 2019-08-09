» حدث تاريخي.. السعودية تستضيف نزالًا بين جوشوا ورويز

09 أغسطس 2019 - 10:50 م

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، الجمعة، إقامة نزال ملاكمة بين البريطاني أنطوني جوشوا والمكسيكي أندي رويز، في حدث تاريخي تشهده المملكة.



ووفقًا لبيان منشور على موقع الهيئة العامة للرياضة السعودية، "في أحد أهم النزالات في تاريخ الملاكمة الحديث، المكسيكي آندي رويز يعيد نزال البريطاني أنطوني جوشوا يوم 7 ديسمبر/ كانون أول في الدرعية على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل".

وأضاف البيان أنه "من الدرعية، النزال الكبير والذي يترقبه العالم بعنوان الثأر للبريطاني جاشوا أو تأكيد التفوق للمكسيكي رويز".