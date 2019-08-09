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مشعر "منى" يحتضن "أكبر تجمع إسلامي بالعالم"

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مشعر منى قبل 50 عاما
مشعر منى قبل 50 عاما

المصريون ووكالات

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أعلنت السعودية، الجمعة، احتضان مشعر "منى" أكثر من مليوني حاج، معتبرة ذلك "أكبر تجمع إسلامي في العالم".
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ضيوف الرحمن استقروا في المخيمات بمشعر منى، في أكبر تجمع بشري في العالم، لقضاء يوم التروية (يرتوون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه).
ونقلت الوكالة عن مدير الأمن العام، رئيس اللجنة الأمنية في الحج خالد الحربي، قوله إن حركة تفويج الحجاج إلى منى اتسمت بالإنسيابية على مختلف محاور الدخول إلى مكة المكرمة.
ومشعر منى، وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا خلال الحج، ويحده من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.
ويعد من أكبر المشاعر المقدسة، بمساحة تُقدر بـ16.8 كم2، ويتمتع بقدرة استيعاب تصل إلى 2.6 مليون حاج.
ويستعد أفواج الحجاج إلى الوقوف بمشعر عرفة، بعد شروق شمس السبت، لتأدية الركن الأعظم من الشعيرة المقدسة.
والجمعة، أعلنت السعودية اكتمال وصول حجاج الخارج، بعدد يفوق 1.8 مليون، فضلا عن صدور ما يزيد 200 ألف تصريح لحجاج الداخل.

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