حكاية اقتراض عبد الناصر 400 جنيها من عبد الحكيم عامر

روى اللواء أحمد السمري، أحد أبطال القوات الجوية، حكاية اقتراض جمال عبدالناصر 400 جنيه من عبدالحكيم عامر.



وأوضح "السمري" خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية: "كنت أنا وعبدالناصر نريد الذهاب إلى الإسكندرية، ومررنا على بيت عبدالحكيم عامر وحصلنا على ظرف به 400 جنيه، اقترضهم جمال عبدالناصر من عبدالحكيم عامر".

وأوضح "السمري" خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية: "كنت أنا وعبدالناصر نريد الذهاب إلى الإسكندرية، ومررنا على بيت عبدالحكيم عامر وحصلنا على ظرف به 400 جنيه، اقترضهم جمال عبدالناصر من عبدالحكيم عامر".